Суд в Киеве остановил переименование УПЦ (МП)

Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, суд удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры, поскольку "непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

"Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершения действий для его выполнения может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица", – добавляют в пресс-службе.

При этом, в суде подчеркнули, что принятие действий по обеспечению иска не подразумевает окончательного решения спора о переименовании, поскольку они направлены лишь на сохранение существующего положения дел до окончания рассмотрения дела по сути.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.