Волчья банда: появились детали дела против "всесильного" киевского суда

Появились детали обысков в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК), которые проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура в пятницу, 26 июля.

Об этом написал в Facebook шеф-редактор сайта "Лига.нет" со ссылкой на телеграм-канал "Катимся".

"К расследованию подключилось СБУ. Провели "негласные действия". Грубо говоря - прослушивали и следили. И теперь силовики - НАБУ, ГПУ и СБУ - намерены покончить с "всесильным ОАСК". Сядет ли Вовк (Павел, - глава ОАСК, - прим. ред.) и его компания? Не знаю. Вряд ли. Судьи судей всегда покрывают. Да и задача скорее в том, чтобы этот "взбесившийся принтер", маскирующийся под суд, ушел на ремонт", - написал он.

Уточняется, что на данный момент готовятся подозрения четырем судьям. В частности, были зафиксированы факты влияния на рассмотрение и принятие решений в делах о отмене разъяснений ЦИК, отмене решений правительства по тарифам, конкурсам в ГБР, Минюсту, возможной отмене ареста имущества бывшего президента Украины Виктора Януковича, по Киевскому патриархату. Кроме того, были зафиксированы случаи влияния на судей КСУ, влияние на судей Апелляционного админсуда.

Ранее в мае Окружной административный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году. Правительство обжаловало это решение.

22 апреля этот же суд приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как сообщал "Апостроф", накануне Окружной админсуд Киева отменил решение правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон" беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.