RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июля

15:38
Волчья банда: появились детали дела против "всесильного" киевского суда
15:18
Мы не дадим лишить киевлян реальных инструментов самоуправления - Кличко
15:11
Огурцы с горчицей на зиму: простой рецепт сезонной заготовки
15:05
В Китае произошел громкий скандал, связанный с английскими топ-клубами
14:58
США отреагировали на задержание в Украине российского танкера
14:43
"Динамо" презентовало летних новичков: фото, видео
14:39
В Украине задержанный российский танкер сравнили с "евробляхами"
14:38
Кличко обвинил главу ОПУ Богдана в попытке навязать "смотрящих" от президента в Киеве
14:38
​В Британии серьезно наказали главный рупор Кремля
14:37
У Зеленского придумали, что делать с телеканалами Медведчука: не учли серьезную лазейку
14:15
Жены экс-игроков "Динамо" восхитили сеть эротичным боксерским поединком: опубликовано видео
14:09
Стало известно о планах оккупантов построить еще один Керченский мост
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Волчья банда: появились детали дела против "всесильного" киевского суда

пятница, 26 июля 2019, 15:38
переглянути новину українською

Появились детали обысков в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК), которые проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура в пятницу, 26 июля.

Об этом написал в Facebook шеф-редактор сайта "Лига.нет" со ссылкой на телеграм-канал "Катимся".

"К расследованию подключилось СБУ. Провели "негласные действия". Грубо говоря - прослушивали и следили. И теперь силовики - НАБУ, ГПУ и СБУ - намерены покончить с "всесильным ОАСК". Сядет ли Вовк (Павел, - глава ОАСК, - прим. ред.) и его компания? Не знаю. Вряд ли. Судьи судей всегда покрывают. Да и задача скорее в том, чтобы этот "взбесившийся принтер", маскирующийся под суд, ушел на ремонт", - написал он.

Уточняется, что на данный момент готовятся подозрения четырем судьям. В частности, были зафиксированы факты влияния на рассмотрение и принятие решений в делах о отмене разъяснений ЦИК, отмене решений правительства по тарифам, конкурсам в ГБР, Минюсту, возможной отмене ареста имущества бывшего президента Украины Виктора Януковича, по Киевскому патриархату. Кроме того, были зафиксированы случаи влияния на судей КСУ, влияние на судей Апелляционного админсуда.

Ранее в мае Окружной административный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году. Правительство обжаловало это решение.

22 апреля этот же суд приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как сообщал "Апостроф", накануне Окружной админсуд Киева отменил решение правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон" беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: