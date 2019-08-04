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Скандальный украинский судья-беглец "засветился" в Молдове: опубликовано видео

воскресенье, 04 августа 2019, 11:03
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В Молдове заметили скандально известного украинского судью Николая Чауса, который несмотря на обвинения во взяточничестве, прогуливался с охранником по улицам Кишинева.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, что Чаус был застигнут врасплох во время разговора по мобильному телефону, стоя на улице. Рядом с ним был охранник. На видео журналист интересуется: "Как у вас дела? На каком этапе суда ваше дело? Вижу, у вас охрана". Однако когда Чаус заметил съемку, то резко развернулся и пошел в другую сторону. При этом, на вопросы журналиста он так и не ответил.

Напомним, Чаус был судьей Днепровского райсуда Киева и принимал решения против активистов Автомайдана по сфальсифицированным делам. Помимо этого, Чаус принял решение о снятии с розыска и запрете проводить следственные действия в отношении экс-соратника бывшего президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

В 2016 году детективы НАБУ разоблачили Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома. Когда же Чауса решили арестовать, он мгновенно сбежал из Украины. Его объявили в международный розыск.

В 2017 году Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерении требовать, чтобы судью выдали Украине для проведения досудебного расследования. Однако адвокат Чауса заявлял, что будет добиваться его политического убежища в Молдове.

Как сообщал "Апостроф", ранее ГПУ приняла важное решение по судьям скандального киевского суда.

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