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ГПУ приняла важное решение по судьям скандального киевского суда

пятница, 02 августа 2019, 19:21
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Трем судьям Окружного административного суда Киева, в здании которого НАБУ провело обыски, объявлено о подозрении.

Об этом сообщила сотрудник пресс-службы ГПУ Марина Хоменко, передает УНН.

"На сегодня ГПУ вызвала трех судей Окружного административного суда Киева и судью Суворовского райсуда Одессы на допрос и вручение подозрения. На данный момент им всех объявлено о подозрении, а допросы продолжаются", - отметила она.

Ранее в мае Окружной административный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году. Правительство обжаловало это решение.

22 апреля этот же суд приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как сообщал "Апостроф", накануне Окружной админсуд Киева отменил решение правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон" беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Ранее также был раскрыт шантаж топ-чиновницы главой скандального суда в Киеве.

Помимо этого, в сети резко высказались о деле против "всесильного" киевского суда.

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