Дело пытаются замять: появились резонансные детали смертельного ДТП по вине экс-чиновника из партии Януковича

Виновник смерти медсестры Винницкого военного госпиталя Юлии Гуриной бывший чиновник- "регионал" Николай Рогов пытается избежать ответственности - он уже построил линию защиты в суде.

Об этом рассказал муж погибшей, передают "33 новости".

По его информации экс-чиновник уже "решил вопрос" с другими потерпевшими.

"На поле ко мне приехал какой-то человек, который начал предлагать помощь и интересоваться, "надо ли что-то". Представился помощником водителя. За рулем этого "Мерса" был известный бывший депутат-"регионал", экс-руководитель Донецкой и Одесской железных дорог Николай Рогов! он летел со скоростью около 200 километров в час. Якобы набирал на телефоне СМС и отвлекся. Защитник водителя уверяет, что тот потерял сознание в момент аварии. Но если он потерял сознание, то как тут же позвонил своему помощнику?.. Под колесами погиб и продавец-азербайджанец, отец четверых детей. Говорят, что семья погибшего уже не имеет претензий", - заявил он.

Юлия Гурина с мужем и детьми

По словам мужчины, из-за проблем со здоровьем суд отправил экс-чиновника под ночной домашний арест, а не в СИЗО. После этого с ним снова пытались договориться, чтобы он также забрал заявление на экс-чиновника.

"Звонил уже другой помощник чиновника снова с предложением"договориться".. Я не собираюсь прощать кровь на его руках", - добавил он.

Он отметил, что родные и близкие Юлии требуют справедливости и сурового наказания для виновника трагедии. По его словам, в ближайшее время должно пройти заседание Апелляционного суда, где будут рассматривать дело трагической ДТП. Сейчас обвиняемый тянет время, однажды ему уже удалось перенести суд.

Как сообщал "Апостроф", в начале августа СМИ сообщили, что экс-член "Партии регионов" Николай Рогов сбил продавца арбузов и женщину на дороге.