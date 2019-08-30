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Громкое дело российского "крота" в Кабмине: стало известно о подписании им важного соглашения

пятница, 30 августа 2019, 10:44
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Бывший заместитель главы протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов, обвиняемый в госизмене, подписал со следствием соглашение о признании вины и вышел на свободу в связи с отбытием наказания.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на решение Голосеевского районного суда Киева.

Так, суд утвердил, что переводчик при главе правительства Станислав Ежов был виновен по ст. 28 и ст. 111 УК Украины. Ему было назначено уголовное наказание в виде трех лет и 28 дней лишения свободы.

Согласно "закону Савченко" ему был засчитан срок отбывания наказания в термин его заключения в СИЗО, один день за два в приговоре. Таким образом Ежов полностью отбыл свое наказание.

Также суд изменил ему меру пресечения на личное обязательство.

Согласно данным следствия, Станислав Ежов с июня по декабрь 2017 года по электронной почте передавал информацию о визитах премьер-министра Владимира Гройсмана представителю Генштаба ВС РФ. Адвокат обвиняемого заявлял прессе, что прокуроры не смогли доказать важность передаваемых Ежовым документов и то, что они передавались именно представителю военного ведомства РФ.

СБУ задержала Станислава Ежова 20 декабря 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", 3 июля суд в Киеве отпустил из-под стражи бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

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