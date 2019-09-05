НАБУ склонило суд к нарушению норм процессуального права - экс-глава НКРЭКУ

НАБУ проигрывает дело по "Роттердам +", поэтому идет на процессуальные нарушения и подталкивает к этому суд.

Об этом написал экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook, комментируя сообщение директора НАБУ о получении разрешения суда на его задержание по делу "Роттердам+".

"НАБУ не способно на открытый конкурентный процесс, потому что они в нем "в сухую" проигрывают нам. Именно поэтому НАБУ обращаются в суд после своего разгромного проигрыша и "в тихую", без юридических оппонентов получают нужные решения без приглашения стороны защиты; занимаются сливом в СМИ", - написал Вовк.

Он также отметил, что вместе со своими адвокатами будет определяться по дальнейшей своей защите после получения решения суда.

"Мы еще не получили решение суда. После получения и изучения - примем решение о дальнейшей защите!", - написал Вовк.

Ранее ряд энергоэкспертов заявили, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, и отметили, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.