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​Против главы Нацбанка возбудили три дела: в чем его обвиняют

четверг, 19 сентября 2019, 15:02
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло три производства в отношении главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом заявил глава пресс-службы Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Свириденко, передает “Экономическая правда”.

Дело открыто по факту декларирования недостоверной информации. По версии НАПК, Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы указал недостоверные сведения о стоимости доли в 3 нежилых помещениях, доходе, начисленному ему и жене в виде процентов, не сообщил о наличии у жены корпоративных прав. Также глава НБУ не внес в декларацию информацию о ряде принадлежащих ему земельных участков и о средствах на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно.

"Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования", - сказал Свириденко.

"Сейчас следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и на сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия", - добавил он.

Как сообщал “Апостроф”, НАПК обнаружило недостоверные данные в декларациях председателя Национального банка Якова Смолия.

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