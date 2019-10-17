Суд по Пашинскому: ряд политиков сообщили о готовности взять экс-нардепа на поруки

В четверг, 17 октября в Киеве, в апелляционном суде рассматривают дело экс-нардепа Сергея Пашинского, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений с помощью оружия.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" из суда.

В зале заседания присутствуют ряд известных политиков – бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-нардеп Виктория Сюмар и другие.

В ходе заседания сразу 12 человек сообщили суду о желании взять Сергея Пашинского на поруки. Сторона защиты передала их ходатайства суд. Также адвокат Андрей Федур попросил судью выпустить обвиняемого из "клетки", с чем судья согласился.

Также представитель защиты бывшего депутата Рады заявил, что решение Печерского суда столицы по делу должно быть признано неправомочным из-за территориальной неподсудности, поскольку делом должен был заниматься Шевченковский суд. По мнению адвоката, сотрудники Государственного бюро расследований нарушили процедуру относительно передачи дела в суд.

"Это безусловное основание для отмены решения", - заявил адвокат.

Также он отметил, что сторона обвинения не предоставила защите всех имеющихся доказательств по делу для ознакомления. По словам адвоката, следственный судья Печерского суда их также не изучил.

Как сообщал "Апостроф", Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в нанесении телесного повреждения человеку.

31 декабря 2016 года на дороге в Киевской области произошел конфликт между народным депутатом и водителем авто, который заблокировал проезд. Во время него Пашинский достал пистолет и выстрелил мужчине в ногу. Политик заявил, что потерпевший первым напал на него.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского, заключив его под стражу до 4 декабря.