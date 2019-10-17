Суд по "ПриватБанку" на грани срыва из-за странной "атаки": фото и первые подробности ЧП

В четверг, 17 октября, поступило заявление о минировании Хозяйственного суда Киева, где в этот же день должно состояться рассмотрение дела о возврате "ПриватБанка" бывшим владельцам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство "Интерфакс-Украина".

"Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций – судебным дебатам, однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда", - говорится в сообщении.

Силовики устроили в суде проверки, на его территорию никого не пропускают.

"После предыдущего заседания суда 8 октября юридический советник "ПриватБанка" Андрей Пожидаев с высокой вероятностью прогнозировал, что суд может принять окончательное решение 17 октября. В госорганах уже к 8 октября были заготовлены сообщения на случай возможного проигрыша", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", иск "ПриватБанка" к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову будет рассмотрен судом в Лондоне, активы олигарха останутся под арестом.