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Суд принял неожиданное решение по "ПриватБанку": первые подробности

четверг, 17 октября 2019, 12:26
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В четверг, 17 октября, в Хозяйственном суде Киева приняли решение отложить дело о возврате акций "ПриватБанка" бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Triantal Investments Ltd. до решения другого подобного дела в Украине.

Об этом пишут на официальном сайте суда.

"Сообщаем, что судебное заседание по делу №910/1834/19, назначеное на 10 часов 30 мин. 17 октября 2019 не произойдет в связи с остановкой производства по делу №910/1834/19 до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", утром 17 октября поступило заявление о минировании Хозяйственного суда Киева.

Напомним, иск "ПриватБанка" к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову будет рассмотрен судом в Лондоне, активы олигарха останутся под арестом.

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