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Суд арестовал экс-нардепа, замешанного в аферах с квартирами для НГУ

вторник, 22 октября 2019, 23:34
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Высший административный суд 22 октября изменил меру пресечения для бывшего нардепа и экс-владельца крупной киевской строительной фирмы "УкрБуд" Максима Микитася, освобожденного ранее под залог.

Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Бывшего депутата арестовали в зале суда с возможностью внесения залога до 14 ноября в размере 80 млн гривен. Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, экс-нардепа подозревают в аферах с квартирами для Нацгвардии. 2 октября НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом на сумму более 81 млн гривен. По данным следствия, политик, используя подконтрольные ему строительные компании в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему. Прокуроры САП просили суд арестовать Микитася с залогом 300 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", 4 октября суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн гривен и обязал его носить электронный браслет.

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