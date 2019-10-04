Суд принял абсурдное решение по делу против экс-нардепа

По решению Высшего антикоррупционного суда народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася могут освободить из-под стражи под залог, которые более чем в 10 раз меньше той суммы, в хищении которой его подозревают.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

Экс-депутата Максима Микитася подозревают в организации завладения недвижимостью с помощью подконтрольных ему строительных компаний. НАБУ квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы). Микитась фигурирует как организатор схемы, в результате которой было совершено завладения имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 миллиона гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В пятницу, 4 октября, на заседании Высшего антикоррупционного суда прокуроры САП просили назначить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 миллионов гривен. Однако судья назначил залог в размере всего 5,5 миллионов гривен.

После внесения залога Микитась должен будет носить электронный браслет, по первому вызову являться в милицию, не покидать место жительства, не общаться с другими фигурантами дела и тому подобное.

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