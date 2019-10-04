RU  UA  EN

суббота, 5 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 октября

14:13
Романтика зашкаливает: Джастин Бибер снялся с красавицей-женой в трогательном клипе
13:05
Не смогла пойти на похороны: Злата Огневич рассказала о смерти любимого человека
11:47
Знаменитая голливудская пара два месяца скрывала рождение третьего ребенка
10:43
Известная украинская телеведущая вышла замуж: первое свадебное фото
09:02
Кто покинет 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019: голосование
04:34
Эпидемия "Черной смерти" в Европе: историки раскрыли новые данные о "родине" чумы

4 октября

23:17
Страна ЕС официально отказалась от своего названия: что случилось
20:29
США ввели безвиз для соседки Украины
19:00
Модные тренды осени: 10 стильных луков выходного дня
18:15
Адовый плагиат: в сети обвинили Pianoбой и Alina Pash в краже идеи песни
18:02
Как главная актриса "Крепостной" снимается в американском боевике: такой Катю мы еще не видели
17:38
Режиссер "Джокера" объяснил, почему в его фильме так много насилия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Суд принял абсурдное решение по делу против экс-нардепа

пятница, 04 октября 2019, 21:13
переглянути новину українською

По решению Высшего антикоррупционного суда народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася могут освободить из-под стражи под залог, которые более чем в 10 раз меньше той суммы, в хищении которой его подозревают.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

Экс-депутата Максима Микитася подозревают в организации завладения недвижимостью с помощью подконтрольных ему строительных компаний. НАБУ квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы). Микитась фигурирует как организатор схемы, в результате которой было совершено завладения имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 миллиона гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В пятницу, 4 октября, на заседании Высшего антикоррупционного суда прокуроры САП просили назначить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 миллионов гривен. Однако судья назначил залог в размере всего 5,5 миллионов гривен.

После внесения залога Микитась должен будет носить электронный браслет, по первому вызову являться в милицию, не покидать место жительства, не общаться с другими фигурантами дела и тому подобное.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на огромной взятке в размере миллиона долларов попался врач.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: