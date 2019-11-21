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Конституционный суд принял неожиданное решение по важному закону Зеленского

четверг, 21 ноября 2019, 14:28
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Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016 относительно уполномоченных Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Заключении Суда указывается, что предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции Украины и законов в различных сферах общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничению прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении.

Как считает суд, законопроект не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции.

В этой статье закреплено, что Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Как сообщал "Апостроф", президентская партия "Слуга народа" готовилась рассмотреть законопроект о префектах, предполагающий изменения в Конституции.

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