Помогут только чистки: сети разгневало новое решение суда по знаменитому генералу ВСУ

В сети бурно отреагировали на решение Апелляционного суда Киева, который оставил фигуранта дела о бракованных бронежилетах генерала Дмитрия Марченко под стражей до 3 января 2020 года, снизив при этом сумму залога почти на 60 миллионов гривен.

Своим мнением на этот счет пользователи поделились в соцсетях.

"Мы сегодня наблюдаем продолжение технологии деморализации армии, когда боевые офицеры видят отношение к себе и своим побратимам. После суда один из офицеров сказал: - Я пришел сюда надеясь на справедливость и честное судейство. Ухожу не веря в них", - написал на своей странице в Facebook бывший член делегации Украины в ПАСЕ и нардеп Борислав Береза.

Большинство украинцев поддержали Березу в его мнении.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд избрал меру пресечения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил генералу-майору Дмитрию Марченко.