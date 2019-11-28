Скандал с бракованными бронежилетами: суд принял новое решение по генералу

Апелляционный суд Киева оставил фигуранта дела о бракованных бронежилетах генерала Дмитрия Марченко под стражей до 3 января 2020 года, снизив при этом сумму залога с 76 миллионов гривен до 20 миллионов.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook журналист Лилия Рагуцкая.

"Суд не учел ни на безупречную репутацию Марченко, ни его боевые заслуги, ни то, что его готовы были взять на поруки Забродский, Жуков, Мочанов, Ионова, Борислав Береза, офицеры Максим Миргородский и Александр Олейник. Десятки людей - военных, волонтеров, активистов - встретили это решение криками «Позор!». И мне сложно с этим не согласиться", - написала она в посте после решения суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд избрал меру пресечения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил генералу-майору Дмитрию Марченко.