Залога не будет: суд принял неожиданное решение по Садовому

Высший антикоррупционный суд в Киеве принял неожиданное решение по мэру Львова Андрею Садовому - он отменил ранее назначенный залог в 1 млн 56 тыс. 550 грн.

Об этом сообщает ТСН.

В отношении Садового принята новая мера пресечения - личное обязательство до 20 января 2020 года. Мэр Львова должен прибывать к прокурорам и следователям при каждом требовании, а также воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.

Отмечается, что если Садовый не будет выполнять обязательства, на него могут наложить штраф от 525 до 4,2 тыс. грн. Контролировать выполнение личных обязательств будут детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В то же время суд принял решение отказать в удовлетворении требований Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно увеличения до 50 млн грн залога Садовому.

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.

"Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.

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