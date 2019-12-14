Суд арестовал Андрея Антоненко: как проходил и выглядел процесс

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

Такое решение объявил судья Сергей Вовк. Адвокат заявил ему отвод, но ходатайство защиты отклонила другая судья Светлана Шапутько. Мера пресечения действует до 8 февраля 2020 года.

"Этот же следственный судья решал вопрос меры пресечения фигурантам уголовного производства. По нашему мнению, он сформировал какое-то представление о их причастности (к преступлению - ред.), поскольку принял решение об избрание меры пресечения (Яне Дугарь - ред.). Из-за этого мы считаем, что следственный судья больше не является непредвзятым, поэтому и был заявлен этот отвод", - пояснил попытку отвода Вовка адвокат Константин Татарченко.

Во время рассмотрения ходатайства защиты Антоненко заявил, что до задержания вообще не знал, кто такой Павел Шеремет, а в вечер перед убийством вообще был в Ворзеле под Киевом.

"Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта", - сказал Антоненко.

Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он.

"Конечно, что это не я", - заявил Антоненко.

Отмечают, что по состоянию на 23:20 Антоненко привели в зал суда. Прокурор просил судью приобщить к материалам дела протоколы осмотра части взрывного устройства, протоколы допроса свидетеля и тому подобное. Адвокаты были против, ссылаясь на то, что допросы свидетелей надо исследовать непосредственно в суде и эти материалы не имеют значения для этого расследования. Судья согласился со стороной защиты и отказал в удовлетворении этого ходатайства прокуратуры.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство о том, чтобы суд вызвал на допрос двух свидетелей - Ермилова Алексея и Ермилову Марину, которые по его словам, были с Антоненко в день гибели Шеремета.

Другой адвокат - Константин Татарченко - просил о допросе врача-хирурга Горбовца, который, по его словам, делал операцию Антоненко.

"Обвинение провело комплекс следственных действий, установив, как на это ссылается министр Арсен Аваков, по внешнему виду, по характерной проходке, хромоте, что к этому (преступлению - ред.) причастен наш клиент. Поэтому может быть допрошен этот свидетель", - сказал он.

Адвокат Кулик также ходатайствовал об объявлении перерыва в заседании.

Судья Сергей Вовк отказал в допросе этих свидетелей, а также не захотел объявить перерыв, ссылаясь на непрерывность процесса.

Прокуратура ходатайствовала перед судом об аресте Антоненко. Сторона защиты полностью возражала против подозрения или обвинения, отмечая, что никаких доказательств причастности Антоненко к преступлению в материалах нет.

По словам адвоката Станислава Кулика, в подозрении говорится, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь вместе с не установленными лицами спланировали преступление. Хотя кто эти неустановленные лица и какую роль они играли в этом процессе, не указано.

"В результате совершил ряд действий по созданию организованной группы..." - зачитал адвокат цитату из подозрения.

"Какой именно ряд действий сторона обвинения указывает? Почему в таком серьезном обвинении нет этих действий?" - добавил он.

Сам Антоненко заявил, что подобные обвинения в его сторону является оскорблением для него и его семьи.

"Я - еврей, у меня дед - польский еврей. Своим заключением вы нанесли оскорбление мне и моей семье", - сказал он в судебном заседании.

Он также сказал, что вообще не знаком с Яной Дугарь.

Как сообщал "Апостроф", защитник подозреваемой в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош говорит, что в словах его подзащитной, которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного".