Подозреваемый в убийстве Шеремета рассказал о дне взрыва: опубликовано видео

Ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что непричастен к нему и имеет веские доказательства своей невиновности.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Громадське".

"Я уже сказал. Есть куча фотографий, которые по моей внешности вообще не совпадают с той внешностью, которую нам предлагают наши наши издатели фантастических романов (сотрудники Нацполиции - ред.). Пуму (Инна Грищенко - ред.) знаю только по интернету. Виделись один раз в военном госпитале, когда я давал там концерт. Мужа ее не знаю вообще ", - сказал Антоненко.

Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета військовий Андрій Антоненко розповів про день вибуху автівки журналіста й обшуки у себе вдома, а також заявив, що ніяк не причетний до цієї справи та може бути потрібний лише для відведення очей від неї pic.twitter.com/6cLzB2DRRx — hromadske (@HromadskeUA) December 13, 2019

Напомним, что 12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенки.

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство. Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям , которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества ", - говорится в подозрении.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что досудебное расследования считает, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета был музыкант и доброволец Андрей Антоненко. Об этом говорится в текст подозрения другой фигурантки дела Яны Дугарь, которое зачитали в суде, где ей выбирали меру пресечения.