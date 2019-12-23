Суд принял новое решение по главному фигуранту дела Шеремета: фото из зала суда

В понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд города Киева после рассмотрения жалобы стороны защиты принял решение оставить Андрея Антоненко, обвиняемого в покушении на журналиста Павла Шеремета, под стражей.

Об этом сообщил следственный судья апелляционной инстанции в ходе заседания.

Так, ветеран АТО Антоненко останется в СИЗО, несмотря на аргументы адвокатов о наличии у него детей и больной матери, а также готовность сотрудничать со следствием.

Следует отметить, что решение было озвучено после возвращения судей из совещательной комнаты.

При этом у здания суда во время заседания находилось несколько сотен активистов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВД сообщили, что в корпусе мины, изъятой у ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета, нашли остатки того же вещества, которое использовалось для подрыва автомобиля журналиста.