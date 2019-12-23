Суд в Киеве принимает решение по судьбе фигуранта дела Шеремета: онлайн трансляция

В понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд начал рассмотрение апелляции о мере пресечения для подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сторона обвинения считает его организатором преступления.

Трансляцию из зала суда ведет издание "Громадське".

Следует отметить, что апелляцию о мере пресечения Антоненко и подозреваемой по этому же делу Юлии Кузьменко должны были рассмотреть в суде апелляционной инстанции 20 декабря. Однако в Генеральной прокуратуре заявили, что обновят группу прокуроров по делу, поскольку прокуроры, которые ранее вели производство, не прошли переаттестацию.

Также в ГПУ указали, что рассмотрение апелляции не состоялось из-за "ненадлежащего информирования прокуроров о заседания и несвоевременное поступление материалов из суда".

Как сообщал "Апостроф", ранее Андрей Антоненко - ветеран АТО и главный подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - подал иск против президента Украины Владимира Зеленского за оскорбление чести и достоинства. Он потребовал привлечь к ответственности также министра внутренних дел Арсена Авакова, начальника криминальной полиции Евгения Коваля и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Согласно его заявлению, представители власти фактически назвали его убийцей в ходе брифинга по делу покушения на журналиста.

Павел Шеремет взорвался в авто 20 июля 2016 года. Взрыв произошел на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.