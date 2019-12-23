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В деле об убийстве Шеремета произошел новый поворот: всплыли интересные фото

понедельник, 23 декабря 2019, 11:28
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Адвокат подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош обнародовал фото, которые могут доказывать, что на месте преступления в июне 2016 года мог быть совсем не военный Андрей Антоненко.

Соответствующие снимки он разместил на своей странице в Facebook.

"Вспомните брифинг Министерства внутренних дел и человека с принтами, будто бы Рифмастера. А теперь внимание, смотрите фото и видео. Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека", – написал Добош.

Он обнародовал фото и видео времен гражданской блокады Крыма с места подрыва электроопор, на котором присутствует человек в толстовке со специфическим принтом – похожим на тот, что был на одежде Антоненко и мужчины, который мог закладывать взрывчатку в автомобиль Шеремета. На фото видно, что это не Антоненко.

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Добош добавил, что "с нетерпением ждет сатисфакции".

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано тюремное письмо волонтера и военного медика Юлии Кузьменко, которую арестовали по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, его матери.

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