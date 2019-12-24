Суд в Киеве принимает решение по фигурантке дела Шеремета: онлайн видео трансляция

Киевский апелляционный суд во вторник, 24 декабря, начал рассмотрение апелляции стороны защиты на арест волонтера и медика Юлии Кузьменко, которую обвиняют в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста Павла Шеремета.

Онлайн-трансляцию судебного заседания ведет "Радио Свобода".





Раньше Печерский районный суд Киева назначил одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко меру пресечения в виде ареста на два месяца - до 8 февраля. Таким образом, суд поддержал требование прокуратуры, которая просила взять Кузьменко под стражу без права залога.

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Как сообщал "Апостроф", на предыдущем судебном заседании 20 декабря группа поддержки Юлии Кузьменко и ее адвокат Владислав Добуш отказались покидать помещение суда после того, как заседание перенесли на 24 декабря. Спецназовцы тогда начали "зачищать" помещение суда.