Суд принял неожиданное решение по снайперу, подозреваемому в убийстве на Майдане

Печерский районный суд Киева отпустил из-под ареста экс-бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.

Об этом говорится в материалах суда.

Подозреваемого в убийстве отпустили из-под домашнего ареста по ходатайству прокурора. Экс-спецназовца также обязали сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователей. Суд также передал уголовное производство против Хмеля в управление спецрасследований Государственного бюро расследований.

Уголовное производство против Хмеля было остановлено с августа 2019 года, из-за того, что защита направила запрос в Швейцарию на оказание международно-правовой помощи. Хмель пребывал под домашним арестом с 5 июня 2019 года.

Напомним, Александр Храпаченко был убит на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинская сторона вычеркнула из списков на обмен пленными с Россией трех бывших бойцов "Беркута", которые являются обвиняемыми по делам Майдана.