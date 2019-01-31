Умерла мама Героя Небесной сотни, убитого снайпером на Институтской: фото

В Ровно скончалась мать Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко, Татьяна.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Марьяна Рева.

По ее словам, у женщины был рак.

"Мы знали, что все безнадежно, но попытались помочь. Страшный рак прошил внутренние органы Татьяны так же как пуля снайпера ее сына Саши. Но все вместе мы украли у того рака немного времени", - написала она.

Александр Храпаченко - активист Евромайдана, начинающий театральный режиссёр, был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове внезапно умер ветеран АТО.