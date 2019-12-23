Обмен пленными: в Минске достигли важной договоренности

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
Об этом сообщают в Telegram-канале "РИА Новости", со ссылкой на слова представителя России в ТКГ Бориса Грызлова.
Также договоренности прокомментировала "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.
"Нам наконец-то удалось достигнуть договоренности об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена", - цитирует ее слова Telegram-канал террористов Donetsk Inside.
Как ранее сообщал "Апостроф", ряд пленных, которых Украина планировала передать боевикам ЛДНР в рамках обмена, попросили исключить их из списков.
Подробнее о предыдущем обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена.