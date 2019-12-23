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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Стрелявших по Майдану беркутовцев могут отпустить: что известно

понедельник, 23 декабря 2019, 18:44
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В рамках обмена пленными украинская сторона планирует передать боевикам так называемых ДНР и ЛНР бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.

Изданию передали такую информацию два источника, касающихся судебного дела. А само решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.

Как ранее сообщал "Апостроф", Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

Подробнее о предыдущем обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена.

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