Стрелявших по Майдану беркутовцев могут отпустить: что известно

В рамках обмена пленными украинская сторона планирует передать боевикам так называемых ДНР и ЛНР бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.

Изданию передали такую информацию два источника, касающихся судебного дела. А само решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны.

Как ранее сообщал "Апостроф", Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

Подробнее о предыдущем обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена.