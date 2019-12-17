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Конституционный суд дал оценку законопроекту Зеленского о расширении полномочий президента

вторник, 17 декабря 2019, 16:52
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Конституционный суд Украины признал частично не соответствующими Конституции положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, по словам собеседника агентства, КС признал, что законопроект №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины не соответствует статье 157 Конституции. Суд считает, что законопроект нарушает баланс полномочий президента и Кабинета министров Украины, принцип распределения власти.

За данное решение проголосовали 13 судей КС. Судьей-докладчиком по этому делу выступал Игорь Слиденко.

Как ранее сообщал "Апостроф", Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016 относительно уполномоченных Верховной Рады.

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