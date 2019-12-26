Суд отпустил на свободу фермера, причастного к расстрелу боевиками 10 военных ВСУ

В Ореховском районном суде Запорожской области приняли решение изменить меру пресечения на личное обязательство для Николая Бутрименко, которого обвиняли в причастности к убийству украинских бойцов спецназа в 2014 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий адвоката потерпевших Елены Яркиной.

Она отметила, что непосредственно перед заседанием стало известно, что Бутрименко был включен в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками ДНР.

По ее словам, об изменении меры пресечения ходатайствовала прокуратура. Также она рассказала о нюансах будущего обмена.

"Это ходатайство обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных на выполнение Минских соглашений и договоренностей в Нормандском формате об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен. Процедура обмена предусматривает, чтобы человек не содержался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом - только личное обязательство. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольское СИЗО, и Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть он не поедет домой - будет работниками СБУ к месту сбора всех и будет ждать старта на обмен", - сообщила она.

В данный момент Бутрименко остается обвиняемым в производстве суда и должен будет присутствовать на заседании 15 января, возможно, в формате видеоконференции. Адвокат также назвала требования по обмену стороны пострадавших в деле.

"Бутрименко является преступником, он обвиняемый, и если его забирают, то пусть возвращают ребят из 3-го полка. Беседы с семьями пострадавших были такими: если его обменяют на других военных, остались в "ДНР-ЛНР", то эта позиция гуманной. Люди понимают все это. Все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко был обменян на Сергея Глондара и Александра Коринькова из 3-го полка спецназначения", - добавила Елена Яркина.

Как сообщал "Апостроф", ранее обвиняемый по делу об убийстве 10 украинских спецназовцев Николай Бутрименко призывал суд отпустить его на свободу из-за ухудшения состояния здоровья. Согласно закону Савченко, в случае признания его виновным в финансировании терроризма и подготовке теракта, он мог выйти на свободу в 2020 году.