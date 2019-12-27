Дело Шеремета: суд не рассмотрел апелляцию по Антоненко, названа причина

В пятницу, 27 декабря, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом стало известно из трансляции украинского телеканала из зала суда.

Так, по решению суда, заседание относительно рассмотрения апелляции на арест Антоненко перенесли на 15:00 8 января.

По словам следственного судьи, такое решение принято в связи с "отсутствием материалов дела".

Также он отметил, что апелляционная жалоба адвокатов Антоненко "поступила в суд с опозданием".

Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей еще на две недели.

Как сообщал "Апостроф", ранее главный подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко в обращении из СИЗО назвал свое дело "подлой провокацией".