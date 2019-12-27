Суд принял новое решение по ветерану Донбасса "Пуме": первые подробности и фото

В пятницу, 27 декабря, Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко, которая воевала под позывным "Пума", до 24 февраля 2020 года.

Об этом было заявлено следственным судьей в ходе заседания суда.

В суде она проходит подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области.

"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года", - отметил судья.

На заседании также присутствовали активисты и журналисты, слова судьи они встретили криками "Ганьба".

Как сообщал "Апостроф", 24 сентябряв Киеве силовики прибыли с обыском к известной участнице АТО Инне Грищенко, которая защищала Родину в составе ДУК "Правый сектор" под позывным "Пума".

Суд взял ее и супруга под стражу на время расследования неудачного покушения на бизнесмена Михаила Чекурака. Также они проходят по делу покушения на журналиста Павла Шеремета.