Арест в Киеве известной участницы АТО: новые подробности и фото из суда

В среду, 6 ноября, Печерский суд Киева избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко по кличке "Пума" в виде ареста на 60 суток.

Об этом сообщает журналист и блогер Назар Приходько на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании суда "Пума" держалась "на высоте". Также он опубликовал фото задержанной.

Напомним, что Инну 6 ноября задержали в Киеве. А до этого был задержан в Одессе по делу покушения на бизнесмена ее муж Влад Грищенко. Тогда его супруга проходила по делу как свидетель, а теперь - как подозреваемая.

Как сообщал "Апостроф", 24 сентября в Киеве силовики прибыли с обыском к известному ветерану АТО Инне Грищенко, которая защищала Родину в составе ДУК "Правый сектор" под позывным "Пума".