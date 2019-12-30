Есть стопроцентное алиби: появились неожиданные детали в деле об убийстве Шеремета

Адвокаты подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь, которая является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

Об этом сообщает Громадське.

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала", - цитирует издание слова адвоката подозреваемой Николая Ореховского.

По мнению адвокатов, на видео зафиксирована не Яна Дугарь, а "случайное лицо". В частности, они обращают внимание на татуировку, которой нет на руке человека на видео. Образец видео для экспертизы датирован 11 июля 2016 года. По словам адвокатов, в этот день Яна была за границей.

Есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля она была в воинской части 66 в Донецкой области. С 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась на службе. При этом, адвокаты заявили, что следователи не обращались в воинскую часть, чтобы выяснить, где находилась подозреваемая в эти дни.

Также они заверяют, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко и Юлией Кузьменко в этом году, а с Андреем Антоненко не знакома вообще.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее волонтер и военный медик Юлия Кузьменко, которую арестовали по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, написала письмо матери убитого.