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Смерть превращают в шоу: опубликовано тюремное письмо Кузьменко матери Шеремета

вторник, 17 декабря 2019, 21:51
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Волонтер и военный медик Юлия Кузьменко, которую арестовали по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, написала письмо матери погибшего.

Письмо опубликовал в Facebook ее адвокат Владислав Добош.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", — говорится в письме.

Помимо этого, она написала, что не будет пытаться убедить мать погибшего журналиста Людмилу Шеремет в своей невиновности, поскольку выводы об этом должны быть сделаны по итогам экспертиз.

Отметим, что директор Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы (КНИИСЭ) Александр Рувин прокомментировал тот факт, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета были определены с помощью экспертизы походки и для этого пригласили британского специалиста.

Как ранее сообщал "Апостроф", адвокат Юлии Кузьменко заявил, что у его подзащитной имеется неоспоримое алиби.

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