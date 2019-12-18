Не хватило документов: появились скандальные подробности суда над фигуранткой дела Шеремета

18 декабря из-за отсутствия необходимых документов отменили заседание Киевского апелляционного суда об отмене меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая является фигурантом в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Известно, что заседание отменили из-за того, что "апелляционной инстанции не пришли документы из Печерского суда".

По словам адвоката Дугарь, заседание перенесли на 8 февраля 2020 года. При этом защита подозреваемой просят отменить меру пресечения для Дугарь и не применять каких-либо ограничений для нее.

Напомним, что волонтер и военный медик Юлия Кузьменко, которую арестовали по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, написала письмо матери погибшего.