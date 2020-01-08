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Двойное убийство девушек в Киеве: суд принял важное решение по подозреваемым, фото

среда, 08 января 2020, 18:42
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Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве, на Подоле, в субботу, 4 января, на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице пресс-служба прокуратуры Киева.

В частности, действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Уточняется, что преступникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве.

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