Появилось фото девушек, тела которых нашли связанными в квартире в Киеве

4 января в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, в интернете появилось фото убитых.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Напомним, трагедия произошла по адресу улица Кирилловская, 127. Хозяйка арендованной квартиры обнаружила в шкафу два трупа. Убитыми оказались две девушки, которые пропали 2 января. Одна из них (старшая) арендовала квартиру с парнем, а вторая - ее несовершеннолетняя подруга.

Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Парня на месте уже не было, а на девушках заметили многочисленные ранения острым предметом. Для установления окончательной причины смерти их тела направят на судмедэкспертизу.

Как сообщал "Апостроф", в квартире Киева 4 января обнаружили тела девушек 16 и 19 лет.