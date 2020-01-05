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Появилось фото девушек, тела которых нашли связанными в квартире в Киеве

воскресенье, 05 января 2020, 09:40
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4 января в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, в интернете появилось фото убитых.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Напомним, трагедия произошла по адресу улица Кирилловская, 127. Хозяйка арендованной квартиры обнаружила в шкафу два трупа. Убитыми оказались две девушки, которые пропали 2 января. Одна из них (старшая) арендовала квартиру с парнем, а вторая - ее несовершеннолетняя подруга.

Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Парня на месте уже не было, а на девушках заметили многочисленные ранения острым предметом. Для установления окончательной причины смерти их тела направят на судмедэкспертизу.

Как сообщал "Апостроф", в квартире Киева 4 января обнаружили тела девушек 16 и 19 лет.

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