Суд принял решение по одесской топ-чиновнице, пойманной на даче крупной взятке

И. о. начальницу ГУ ГНС в Одесской области Наталью Чеботареву после задержания во время дачи взятки отправили в СИЗО.
Об этом сообщает издание "Думская".
Высший антикоррупционный суд Украины уже избрал меру пресечения чиновнице. Женщину отправят в следственный изолятор с возможностью выхода на свободу под залог 904 тысяч гривен.
"В случае внесения залога на чиновницу возложат дополнительные обязанности: прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следственного судьи, не отлучаться с места проживания без разрешения, сообщать о смене места работы и проживания, сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.
Напомним, Чеботареву подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 369 УК Украины - "дача взятки должностному лицу". Неправомерная выгода в размере 25 тысяч долларов США была дана за невмешательство в преступную деятельность.
Как сообщал "Апостроф", на огромных взятках в Донецкой области ранее задержали работников Службы безопасности, а в сети показали их фото.