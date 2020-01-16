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Суд принял решение по одесской топ-чиновнице, пойманной на даче крупной взятке

четверг, 16 января 2020, 16:59
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И. о. начальницу ГУ ГНС в Одесской области Наталью Чеботареву после задержания во время дачи взятки отправили в СИЗО.

Об этом сообщает издание "Думская".

Высший антикоррупционный суд Украины уже избрал меру пресечения чиновнице. Женщину отправят в следственный изолятор с возможностью выхода на свободу под залог 904 тысяч гривен.

"В случае внесения залога на чиновницу возложат дополнительные обязанности: прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следственного судьи, не отлучаться с места проживания без разрешения, сообщать о смене места работы и проживания, сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

В настоящее время все руководство облуправления налоговой службы отстранено. Обязанности начальника временно исполняет Владимир Астрейко, который в 2015-2019 годах возглавлял областное управление Государственной фискальной службы, впоследствии реорганизованной (ее разделили на налоговую и таможенную службы).

Напомним, Чеботареву подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 369 УК Украины - "дача взятки должностному лицу". Неправомерная выгода в размере 25 тысяч долларов США была дана за невмешательство в преступную деятельность.

Как сообщал "Апостроф", на огромных взятках в Донецкой области ранее задержали работников Службы безопасности, а в сети показали их фото.

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