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Главу налоговой службы в Одесской области поймали на даче крупной взятке: стало известно о "чистках"

вторник, 14 января 2020, 07:35
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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) поймали на крупной взятке и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области Наталью Чеботареву.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

По данным источников, в здании прошли масштабные обыски. Правоохранители задокументировали передачу неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долларов США за невмешательство в преступную деятельность.

В ЕРДР были внесены сведения о совершении преступления по признакам ст. 369 УК (дача взятки). Кроме Чеботаревой, подозрение предъявили и.о. первого заместителя Владимиру Мосийчуку.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

В пресс-службе НАБУ имени задержанной не назвали, но заявили, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долларов. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.

Руководитель ГНС Украины Сергей Верланов заявил вскоре, что в Одесской области отстранено все руководство ведомства и назначена проверка.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от недобросовестных и коррумпированных сотрудников", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", на огромных взятках в Донецкой области ранее задержали работников Службы безопасности, а в сети показали их фото.

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