Названы фамилии топ-чиновников СБУ, пойманных на крупных взятках: в сети показали их фото

На огромных взятках в Донецкой области задержали работников СБУ, а в сети показали их фото.

Об этом сообщает ресурс Police control.

К вымогательству денег были причастны заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях полковник Усик Александр Иванович и заместитель начальника отдела Управления СБУ в Запорожской области подполковник Байрак Сергей Александрович.

Напомним, они наладили схему по получению "откатов" от государственных предприятий. Для этого "сотрудничали" с предприятием стратегического значения "Артемсоль".

24 ноября 8500 долларов в Запорожье получил Байрак. Оставшеюся сумму он получил 24 декабря. Ее размер составил 540 тысяч гривен.

Правоохранители задержали Байрака и Усика в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал "Апостроф" ранее, у бывшего нардепа 8-го созыва ВРУ и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.