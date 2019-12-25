Названы фамилии топ-чиновников СБУ, пойманных на крупных взятках: в сети показали их фото

На огромных взятках в Донецкой области задержали работников СБУ, а в сети показали их фото.
Об этом сообщает ресурс Police control.
К вымогательству денег были причастны заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях полковник Усик Александр Иванович и заместитель начальника отдела Управления СБУ в Запорожской области подполковник Байрак Сергей Александрович.
Напомним, они наладили схему по получению "откатов" от государственных предприятий. Для этого "сотрудничали" с предприятием стратегического значения "Артемсоль".
24 ноября 8500 долларов в Запорожье получил Байрак. Оставшеюся сумму он получил 24 декабря. Ее размер составил 540 тысяч гривен.
Правоохранители задержали Байрака и Усика в порядке ст. 208 УПК Украины.
Как сообщал "Апостроф" ранее, у бывшего нардепа 8-го созыва ВРУ и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.