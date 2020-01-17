Суд принял решение по скандальному леснику, которому звонил Зеленский: фото

Суд отстранил от должности скандального руководителя "Гутянского лесхоза" Виктора Сысу, которому звонил президент Украины Владимир Зеленский и приглашал в Офис президента.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Московский районный суд Харькова отстранил от занимаемой должности директора ГП "Гутянское лесное хозяйство", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Харьков встретился с директором ГП "Октябрьский лесхоз" Русланом Чагаровским. В причастности к масштабным вырубкам тот обвинил экс-главу областного лесхоза Александра Зинченко и кандидата на эту должность Виктора Сысу. После этого Владимир Зеленский лично набрал последнего и пригласил его приехать в Офис президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд принял решение по одесской топ-чиновнице, пойманной на даче крупной взятке.