В НАБУ заявили о важном повороте в деле Грымчака

В четверг, 15 августа, заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа, которая была изъята во время осуществленных обысков", - сказано в сообщении.

Как известно, правонарушение по ч. 4 ст. 190 "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой" наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, генерал-майор СБУ в запасе, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун озвучил "Апострофу" интересный прогноз по делу Грымчака.