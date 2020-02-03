Убийство Шеремета: суд принял решение по подозреваемой Кузьменко

Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 8 февраля волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают на Facebook-странице украинского медиа-проекта "Ґрати".

Суд отказал адвокатам Кузьменко в ходатайстве об изменении меры пресечения и оставил подозреваемую под стражей. Печерский райсуд принял такое решение, чтобы допросить свидетелей со стороны подозреваемой.

Отметим, что судебное заседание по избранию меры пресечения для Кузьменко должно было состояться 23 января, но его перенесли на 3 февраля.

Как сообщал "Апостроф", в полиции опровергли существование алиби у главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, несмотря на заявление его знакомого об обратном.