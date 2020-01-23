Суд принял неожиданное решение по аппеляции Кузьменко по делу Шеремета: видео

23 января в Киеве проходило заседание суда, на котором рассматривали апелляцию на арест подозреваемой в убийстве известного журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Судья постановил перенести заседание на 3 февраля.

"Апостроф" следил за заседанием.

Как известно, суд взял Кузьменко под стражу без права внесения залога.

Напомним, что 10 января Киевский апелляционный суд своим решением оставил под стражей Андрея Антоненка - главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также "Апостроф" сообщал, что во время следственного эксперимента подозреваемую по делу об убийстве Павла Шеремета волонтера и медика Юлию Кузьменко, которую обвиняют в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста, водили по маршруту предполагаемых убийц, привязанной цепью к полицейскому.