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В полиции сделали важное заявление об алиби главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета

пятница, 31 января 2020, 22:14
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В полиции опровергли существование алиби у главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, несмотря на заявление его знакомого об обратном.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

Так, 13 декабря, в прямом эфире одного из телеканалов, один из знакомых подозреваемого Андрея Антоненко заявил о том, что в ночь перед убийством Павла Шеремета Антоненко якобы находился у него в гостях за городом, поэтому никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко.

"Эта информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась абсолютной ложью, поэтому было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества", - уточнили в ведомстве, опубликовав соответствующее видео допроса.

В частности, полицейские проверили трафик телефонов этого гражданина и вызвали его на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом.

"Во многих случаях допроса в присутствии своего адвоката, гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", - добавили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Антоненко записал видеообращение из СИЗО, в котором назвал свое дело подлой провокацией.

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