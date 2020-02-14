Суд принял важное решение по судьбе Дугарь, подозреваемой по делу Шеремета

В пятницу, 14 февраля, Апелляционный суд вынес решение по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Об этом сообщают в Telegram-канале The INSIDER Ukraine.

Суд оставил под домашним арестом военного медика Яну Дугарь. Однако адвокаты подозреваемой оспаривали такое решение. Правозащитники отмечали фиктивность экспертиз и манипуляции прокурора.

В Telegram-канале PavlovskyNews пишут, что несмотря на анонс акции в поддержку волонтера Яны Дугарь, под зданием суда "собрались" только полицейские и солдаты Нацгвардии.

В помещении журналистов было больше, чем активистов. Заседание проходило относительно спокойно.

Напомним, что также 14 февраля Киевский апелляционный суд будет рассматривать апелляцию на решение суда о продлении меры пресечения в отношении другой подозреваемой по делу Шеремета - Юлии Кузьменко. Ожидается, что на заседании ее поддержат активисты.

Как сообщал "Апостроф", во время судебных заседаний и в интервью СМИ подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь и сторона ее защиты сознательно и бессознательно предоставляли информацию, которая не соответствует действительности.