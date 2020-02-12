Полиция показала новые доказательства по делу Шеремета: фото и видео

Во время судебных заседаний и в интервью СМИ подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь и сторона ее защиты сознательно и бессознательно предоставляли информацию, которая не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Дугарь и ее адвокаты с помощью манипуляций создали многоуровневое алиби. Первая такая попытка состоялась при избрании меры пресечения Яне Дугарь: 13 декабря 2019 адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.

Однако видео с камер наблюдения, использованное для сравнения с изображением Яны Дугар, на самом деле датированное седьмым ноября - 07.11.2019 года: и в это время подозреваемая находилась в Украине в городе Покровске. Именно из местного супермаркета были изъяты видеозаписи для исследования.

Цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц - 11-й, то есть ноябрь, а потом уже - день, то есть 7-е число. Поэтому информация о пребывании Яны Дугар за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности.

Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

Также следователи установили, что в течение 2019 года подозреваемая официально трижды находилась в отпуске: с 01.07 по 13.07, с 31.08 по 29.09 и с 09.12 по 13.12.

Однако, в то же время задокументировано, что Дугарь 28 ноября 2019 года была во Львове. Но эта дата никак не вписывается в период официальных отпусков. К тому же, в телефонном разговоре со знакомой она обеспокоенно рассказывает, что на улице ее остановила военная служба правопорядка. Яна Дугарь, в частности, отмечает: "... А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я военный, я здесь на каких правах, ан нет их. У меня нет ни командировки, ничего, меня просто так отпустили...".

Таким образом подтверждается информация, что Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы.

К слову, подозреваемая не сказала правды даже о своем первом визите в Киев: она рассказывала, что впервые посетила Киев только в марте 2017 года. Но на личной странице в соцсети Дугарь следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Независимости, датированное 29 августа 2012 года.

В заключении официально проведенного исследования отмечено: женщина-разведчица, изображена на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь - это одна и та же личность. При проведении экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы, форма подбородка, длина носа.

Однако, чтобы проверить эту информацию, следователи запланировали ряд следственных действий, но 20 декабря 2019 года Яна отказалась от предоставления каких-либо показаний и проведения любых следственных действий.

В то же время недавно адвокаты Яны Дугарь озвучили информацию о непричастности подозреваемой к совершению правонарушения. При этом они ссылались на исследования с использованием полиграфа, который якобы подтвердил, что:

Яна Дугарь не осуществляла любого слежения за местом передвижения журналиста Павла Шеремета

Яна Дугарь не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку к совершению убийства журналиста Павла Шеремета.

"Однако неизвестное исследования с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначено и неизвестно кем проведено не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие. Сейчас Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий. В частности речь идет исключительно о фотофиксацию наличия камер наблюдения на маршруте движения заложников взрывчатки под авто Павла Шеремета, а не за ним самим", - отмечают в полиции.

Подозреваемая отказывается сотрудничать с официальным следствием, а затем затягивает процесс расследования. Но в то же время соглашается на проведение сомнительных исследований, инициированных стороной защиты, результаты которых не являются доказательствами в уголовном производстве.

Как сообщал "Апостроф", заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета поддерживали контакты с сотрудниками Службы безопасности Украины.