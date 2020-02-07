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Дело Шеремета: появились результаты проверки подозреваемой Дугарь на полиграфе

пятница, 07 февраля 2020, 14:29
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Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь прошла экспертизу на полиграфе.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNews.

По данным адвокатов, их подзащитная прошла экспертизу на полиграфе в украинском бюро психофизиологических исследований и безопасности. Результаты экспертизы подтвердили непричастность подозреваемой к преступлению.

"Вопрос: осуществляла ли Яна Дугарь любое наблюдение по месту передвижения журналиста Павла Шеремета? Категорический ответ - 99,6% "нет", - процитировали один из примеров исследования адвокаты.

Однако по версии следствия, Яна Дугарь вела не слежения за передвижением Шеремета, а разведку камер наблюдения вблизи места преступления.

Также адвокаты привели пример другого вопроса, который был поставлен Дугарь.

"Обсуждала ли Дугарь Яна Сергеевна с Антоненко Андреем подготовку и совершение убийства журналиста Павла Шеремета? 99,9%, что не делала", - сообщили правозащитники.

По их мнению, данные этой экспертизы позволят поставить точку в этом политическом деле.

Как сообщал "Апостроф", новая украинская власть хотела показать эффективность в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, однако ничего не получилось, Банковая попала впросак.

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