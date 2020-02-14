Суд принял жесткое решение по еще одной фигурантке дела Шеремета

В пятницу, 14 февраля, Апелляционный суд, вслед за арестом Яны Дугарь, вынес решение по второй подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

Суд оставил под стражей подозреваемую Кузьменко. Однако ее адвокат просил отпустить Юлию под домашний арест, чтобы она могла "ходить на работу и лечить детей".

"Прокурор сказал, что есть риски сокрытия Кузьменко от суда. Судья ходатайство адвоката не удовлетворил", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.