В следствии по делу Шеремета появился важный нюанс

Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на слова прокурора Сергея Зузака.

По его словам, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. Зузак заявил, что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования. Речь идет об экспериментах и допросах.

Напомним, ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до шести месяцев, то есть до июня 2020 года. Адвокаты заявили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Как сообщал "Апостроф", Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 8 февраля волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.